11 nov 2020

Hace tiempo que lo tenemos claro clarísimo. Teresa Bass es la influencer en la que nos fijamos cuando buscamos looks urbanos con espíritu deportivo. Dicho de otra manera: es la verdadera experta en mezclar mallas, joggers y sudaderas en looks urbanos que nos permiten atravesar el día con comodidad y estilo. Lo hemos aprendido (casi) todo de ella, sobre todo cómo hacer que el color se convierta en el protagonista de los estilismos con chándal. El truco de mezclar sudadera y joggers en tonos claros con un abrigo envolvente oscuro, zapatillas y gorra nos lo sabemos de memoria. Funciona siempre.

Los fans del estilo de Teresa Bass tenemos más razones para celebrar: acaba de subir unos vídeos a su perfil de Instagramq ue desgranan más trucos acerca de cómo elevar las prendas deportivas, desde unas sencillas mallas al chándal de toda la vida, y lograr que funcionen en el estilo urbano diurno. Se terminó la vieja regla que confinaba estos diseños al gimnasio: la gymkana de cada día también se merece elasticidad y libertad máxima de movimientos. Y Teresa Bass muestra cómo llevar estas prendas a la calle a la perfección.

Un look infalible: cualquiel conjunto de mallas y top (o incluso chándal si hace más frío) negro, com binado con americana negra. Cárdigan, cazadora y botas también pueden convertir ese conjunto con leggings deportivos que no te quieres quitar en un estilismo presentable. Y, por supuesto, las Converse clásicas y el chándal de algodón más básico de tu armario quedan totalmente elevados si los acompañas con un abrigo de cuadros. In-fa-li-ble.

No es el primer vídeo que comparte para mostrarnos cómo llevar mallas y chándal al territorio urbano. Ya vimso un aperitivo sobre cómo convertir looks de andar por casa en estilismos todoterreno y también te los recomendamos. Sobre todo porque esa sobrecamisa de temporada que te pones con todo, también funciona con los joggers, las sudaderas oversize y las mallas. Y si todavía tienes dudas, vuelve a ver los vídeos. Si estos looks funcionan en Teresa Bass, te funcionarán también a ti.