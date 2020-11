16 nov 2020

Con el Black Friday 2020 a la vuelta de la esquina y los descuentos que ya han puesto algunas firmas low cost, las nuevas colecciónes han pasado a un segundo plano. Sin embargo, Pull&Bear, después de enamorarnos con esta chaqueta de punto de las rebajas, ha conseguido que volvamos a caer rendidas a una de sus nuevas prendas. Y lo ha hecho con un cárdigan ideal estampado que hace la competencia a estos baratos de Parfois que tienen los colores más bonitos y que han llevado dos reinas de Instagram: Amelia Bono y María Fernández-Rubíes.





Hasta ahora, casi todos los cárdigans que habíamos visto (y que había triunfado) eran lisos, en tonos pasteles o llamativos y modelos con apliques y bordados. Pero parece que la firma de Inditex ha decidido ir un paso más allá y ha traído en su nueva colección un modelo estampado que no puede ser más ideal. Es una chaqueta de punto de estampado de pata de gallo en color crudo y un azul pastel que es lo más. Es un diseño corto que tiene el cuello en forma de pico, cierre de botones delanteros y bolsillos que cuesta 25,99 euros.

Un precio asequible con el que hacerte con una de las prendas más sofisticadas de la temporada. Tanto es así, que la influencer María Fernández-Rubíes no se ha resistido a ella y lo ha combinado en un look comfy para estar por casa con pantalones de punto y camiseta beige. Pero no solo ha sido ella, Amelia Bono ha demostrado que es perfecta para añadir a tus outfits de día a día y optó por combinarla con unos jeans en color crudo y de pernera recta y zapatillas. Además, la llevó sin nada debajo enseñando que se puede combinar de formas diferentes.