19 nov 2020

Compartir en google plus

La colección, la verdad, no tiene desperdicio. Bershka no se ha devanado demasiado la cabeza para darle a un giro de diseño a las prendas, sino que los han apostado todo a dos factores de impacto: el color y las superposiciones. Te lo decimos directamente: puede que esta sea la colección de Bershka más apetecible de 2020. Porque es el momento de apostar por elevar el chándal y porque los colores flúor son nuestro pasaporte para el optimismo durante el invierno. Toma nota del primer estilismo rosa: bermuda (25,99 euros) y sudadera 'cropped' (29,99 euros) a juego, leggings inteligentemente visibles (19,99 euros), plumas con las mangas desmontables (39,99 euros) y zapatillas multipiezas (35,99 euros). Para no quitárselo en todo el fin de semana.

Fantástica superposición de bermudas con leggings con cremallera. pinit

La verdad es que Bershka ha encontrado un filón en la superposición de leggings y bermudas: queda fantástica. Y nos permite seguir tirando de los pantalones cortos más allá de las buenas temperaturas. En este look azul, los leggings son espectaculares: van rematados con una cremallera en el bajo (19,99 euros). El plumas cazadora lleva un estampado holográfico a juego (39,99 euros) y el gorro de lana verde flúor rompe con la combinación de azul y negro del conjunto (7,99 euros).

Fantástico mix de naranja y verde flúor, con joggers de neopreno. pinit

Este look propone una combinación de colores más atrevida, pero con tres piezas absolutamente básicas. La cazadora plumífero con las mangas desmontables que ya vimos en color rosa (Bershka también la ha lanzado en naranja flúor) contrasta con un conjunto de joggers de neopreno naranja (22,99 euros) y un body del mismo color con la espalda descubierta (15,99 euros).

Total look flúor para un impacto brutal: el plumas tiene un efecto rayado genial. pinit

En el último look que hemos seleccionado insistimos en el verde flúor, con el mismo pantalón jogger queya vimos, pero combinado con una cazadora puffy lenticular (45,99 euros), con un efecto rayado fantástico. Es un color muy atrevido, pero combnado con un body negro (12,99 euros) de manga larga (con aberturas estratégicas o entero) funciona a la perfección. Apostamos, sobre todo, por los looks monocromáticos, en un bloque de color reflectante. Tienen la energía y la luz que necesitamos.