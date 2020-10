16 oct 2020

Nuria Roca está en su mejor momento. Después de un verano estupendo y de haber pasado por una dieta para adelgazar, la colaboradora de El Hormiguero está radiante y se le nota. También en sus looks, que nos sorprenden más cada día y con los que se sabe sacar partido como nadie. Nuria se atreve con todo , desde las faldas de lentejuelas hasta los accesorios flúor, y anoche arrasó con un conjunto que no todo el mundo puede defender con tanto estilo como ella. Dos piezas de la firma española Desigual que combinó de forma magistral. ¡Y una de ellas está rebajada! Analizamos el look y las claves de su éxito, que incluyen un truco de estilo de toda la vida.

No podemos decidir qué prenda destaca en el look porque las dos son especiales. La primera es el jersey, en un color flúor ideal con letras grabadas en el mismo punto con diferente tipografía en las que se puede leer la marca, Desigual. Está hecho de algodón y viscosa y tiene un descuento más que interesante del 30%. Costaba 59,95 euros y ahora se ha quedado en 41,97. Puedes comprarlo en las tallas M, L y XL, pero el resto tiene lista de espera.

Si te fijas, Nuria le ha añadido algo para darle el toque de tendencia definitivo. Nos referimos a las hombreras, porque el jersey no las lleva en el formato original pero la colaboradora de televisión ha dado en el clavo con este extra que le levanta los hombros y le hace aún más tipazo todavía.

Nuria Roca ha apostado en su último look de El Hormiguero por un jersey flúor de Desigual que tiene un 30% de descuento.

No merece menos el pantalón, de estilo cargo, también de Desigual y con un estampado de flores muy otoñal. Cuesta 89,95 y, en este caso, es de nueva colección. Lo puedes encontrar desde la XS hasta la XL y , a pesar de ser una pieza de corte amplio, sienta como un guante y no se nos ocurre un estampado más bonito en tonos amarillos y verdes que tanto favoceren a Nuria. Tiene gomas en los bajos y en la cintura y un toque diferencial: uno de los bolsillos cuenta con un print diferente.

Pantalón cargo con estampado de flores en amarillo y verde, de Desigual.

Un look made in Spain que Nuria Roca defiende como nadie, con truco de estilo incluido, y que nosotras le vamos a copiar ya mismo, porque quedará ideal incluso con un abrigo encima. Gracias, Nuria.