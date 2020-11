19 nov 2020

Reconócelo, más de una vez le has 'robado' a tu madre ropa del armario. Ese abrigo ideal, esa falda irresistible, esa blusa que siempre has pensado que te queda a ti mejor que a ella, ese bolso que tú entonces no podías pagar... Pues bien, las famosas hacen lo mismo, y Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal son el mejor ejemplo. Esta vez, madre e hija han lucido un traje de Victoria Colección con una de las chaquetas más bonitas y favorecedoras de la temporada, pero no es la primera vez que vemos a la joven influencer y a la diseñadora compartir armario.





VER 11 FOTOS Las 6 compras baratas en Zara de Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal que sientan igual de bien tengas la edad y la talla que tengas

Vicky y Alba han usado la misma falda de lentejuelas de Zara, otra midi de leopardo en varias ocasiones, las mismas botas... y, esta vez, han apostado por uno de los modelos estrella de la nueva colección de Victoria, la firma de la diseñadora: un favorecedor traje rosa empolvado que combina un pantalón 'wide leg' de cintura marcada con una de las chaquetas más bonitas y originales de la temporada, un diseño en rosa milennial con solapa esmoquin y hombros marcados que estiliza la figura y rejuvence, y que por eso queda igual de bien a los 20, a los 40 y en cualquier talla.





VER 35 FOTOS Los looks más bonitos y fáciles de copiar que Vicky Martín Berrocal ha compartido en Instagram

El secreto de la blazer que comparten Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal está, precisamente, en esos hombros marcados, pura tendencia esta temporada y que, además, al crear volumen en la parte superior, reducen visualmente centímetros de la cintura y las caderas, al tiempo que equilibran la silueta.





VER 30 FOTOS Los mejores looks de Alba Díaz en Instagram

Tanto Alba Díaz como Vicky Martín Berrocal han apostado por los básicos a la hora de combinarlo, aunque con estilos muy diferentes: una, con una original blusa con cuello engolado en el mismo rosa milennial del traje y sandalias; y la otra, con un suéter negro y salones a juego. La propuesta de de Alba nos parece ideal para un look de invitada de día; mientras que el 'outfit' de Vicky nos encanta para derrochar estilo en la oficina. ¿Cuál es tu favorito?