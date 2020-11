20 nov 2020

El traje pantalón es una apuesta segura cuando se trata de conseguir un look infalible que además de permitirnos estar cómodas nos proporcionan un look con personalidad y encanto. Y todas las firmas de moda apuestan por esta propuesta que no puede faltar en nuestro armario, nos hemos querido fijar en las últimas incorporaciones de una de nuestras favoritas, Uterqüe. Lo que hemos encontrado son diseños que huyen de lo ya conocido y entre todas ellas hemos seleccionado tres que nos proponen creaciones luminosas, originales o con carácter. Y en algunos casos están rebajadas.

El primero en llamar nuestra atención ha sido este en tonos marrones y mostaza, con una original chaqueta y un diseño de pantalón ideal para las amantes de los fits cómodos. Una creación en la que no faltan detalles y que se inspira en los colores de la naturaleza en esta época del año.

En la parte superior nos encontramos con una chaqueta tipo sahariana de diseño largo, con cierre mediante cremallera y cinturón a tono con hebilla dorada. Con detalles de pasamanería en el bajo y los puños, tiene un precio de 179 euros y está disponible entre las tallas XS y L.

El pantalón a juego con esta sahariana en estampado de cuadros es de diseño palazzo, viene con bolsillos laterales u cuesta 99 euros. Podemos encontrarlo en las tallas XS, S y M.

Con un diseño completamente diferente, nos ha conquistado el traje blanco premium de Uterqüe, que viene con una blazer confeccionada en tejido italiano de alta calidad, bolsillos laterales de tapeta y cierre frontal con anilla a contraste en negro. De 179 euros ha pasado a costar 134,25 euros y está disponible en las tallas S, M y L.

A juego con la blazer la firma ha lanzado un pantalón confeccionado en el mismo tejido, de diseño recto, bolsillos laterales y cierre de cremallera y gancho. De 99 euros ha pasado a 74,25 euros y está disponible entre las tallas XS y L.

Por último, y para las más atrevidas, nos ha conquistado este bonito traje blanco con rayas verticales en color negro. Ambas prendas están confeccionadas en tejido de jacquard de rayas y la blazer viene con botonadura cruzada con botón metálico negro y bolsillos de vivo laterales. De 169 euros ha pasado a costar 126,75 y podemos comprarlo entre las tallas XS y L.

El pantalón a juego es tobillero y viene con bolsillos de vivo en delantero y cierre mediante cremallera y gancho. De 99 euros ha pasado a costar 74,25 euros y está disponible entre las tallas XS y L.