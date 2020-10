21 oct 2020

Compartir en google plus

Todos los años, los trajes son una opción perfecta para conseguir un look sofisticado, pero versátil que puedes adaptar a muchos tipos de eventos. Sin embargo, esta temporada llegan como tendencia especial -así puedes copiar los que llevan las VIP en el low cost- y se llevan, sobre todo, en forma de tres piezas. Las celebs optan por un conjunto de chaqueta y pantalón casi a diario y es el look favorito de mujeres como la Reina Letizia, que hace unos días triunfaba con este rojo. Georgina Rodríguez también ha probado lo bien que quedan y lo ha hecho con uno de Zara ideal.





VER 9 FOTOS Un bolso de 50.000 euros y los otros caprichos de lujo de los que Georgina Rodríguez presume en Instagram

Es una de las mujeres españolas con más seguidores en Instagram y por ello actualiza casi a diario su cuenta con contenido de todo tipo en el que no puede faltar la moda. Y entre sus últimas publicaciones, la pareja de Cristiano Ronaldo ha sorprendido con un look working girl al que no nos tiene nada acostumbradas. Solemos verla con conjuntos deportivo y outfits muy de estilo sport con complementos como bolsos y joyas de precios estratosféricos e inalcanzables. Por ello, ha chocado ver a Georgina luciendo un traje de Zara que además, es de la temporada pasada.

La de Jaca quiso compartir con sus más de 21 millones de seguidores el look que había escogido para una mañana. Un traje de cuadros vichy en color rosa y blanco que está formado por una chaqueta sin solapas y con cinturón a juego y unos pantalones de pinzas de pernera estrecha. Un conjunto que combinó con una camiseta blanca de escote pronunciado sacando la versión más sexy de este traje de Zara que tuvo mucho éxito la pasada temporada y que ya está agotado. Eso sí, desde la redacción nos hemos puesto manos a la obra para buscar una versión similar y copiarle este look a Georgina.