23 nov 2020

No falla. Isabel Preysler -conocida por tener una vida de reina de corazones- no defrauda y en todas y cada unas de las apariciones públicas que hace, la socialité deslumbra con su look y demuestra que a su estilo elegante pocas pueden hacerle competencia. Hace unos días arrasaba con este abrigo de Uterqüe y botas de tacón cómodo de Mango o con este vestido tan favorecedor y rejuvenecedor. Ahora, ha dejado claro que sus looks casual también son elegantes, sacando la mejor versión de un jersey.

Video: Isabel Preysler: 10 looks que favorecen a cualquier edad

Isabel Presyler acompañó a Mario Vargas Llosa a recoger el premio que le ha entregado el Festival Eñe este viernes en Madrid. Una cita para la que demostró que la elegancia reside en la sencilles, pero también en las prendas especiales y usó una combinación que vas a querer copiar. Escogió un total look azul pastel formado por un jersey de punto de cuello redondo con apliques plateados en forma de flor y unos pantalones de pinzas y talle alto que la pernera terminaba con un ligero corte flare. ¡Nos encanta!

¿Quién dijo que los colores pasteles no son para el invierno? Isabel ha demostrado que sí que lo son y no solo con estas dos prendas, si no también con la chaqueta. La socialité añadió a su estilismo un abrigo largo blanco que ha llevado en otras ocasiones y que aportaba ese toque elegante que siempre incluye en sus outfits. Además, lució a conjunto un bolso estilo baguette -siempre a la última- de efecto piel de cocodrilo también en azul y unos stilettos en color crema.

Y aunque la mascarilla puede deslucir cualquier estilismo, Isabel dejó claro que no es su caso y añadió un modelo blanco y azul a de estampado floral de la firma Kausia a juego con el resto de prendas. ¡Sin palabras!