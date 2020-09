17 sep 2020

A sus casi 70 años, Isabel Preysler continuando siendo una de las mujeres más elegantes de nuestro país y un icono de estilo vaya donde vaya. Y si para los eventos siempre consigue conlarse en la lista de las mejor vestidas, ayer demostró que también sabe hacerlo con los estilsimos más casual. Y lo ha hecho en la inauguraciuón de la exposición de Botero en Madrid -a la que también acudió Andrea Levy con un conjunto de Zara ideal- con unos pantalones vaqueros de corte flare como protagonistas. Un outfit con el parece haber desvancado el puesto de reina de las tendencias a su hija Tamara Falcó, que hace unos días triunfaba con este vestido con el escote a la espalda más bonito.





La socialité demostró en dicho acto que no hace falta usar prendas demasiado elegantes para conseguir un look de diez y que con una camisa básicas y unos vaqueros puedes triunfar sin morir en el intento. Sin embargo, no es una camisa cualquiera ni un pantalón común lo que ha llevado Isabel Preysler. El truco de su outfit ganador reside en el modelo de jeans, unos de corte flare que son súper tendencia esta temporada. Este diseño de pantalones son ideales porque alargan las piernas sin van al ras del suelo, característica que se acentúa si son de talle alto, como los de la socialité.

Además, Preysler aprovechó al máximo ese efecto estilizador añadiendo unos zapatos de tacón. Es de bien sabido que añadir altura a nuestros pies estiliza al máximo la figura, por ello, Isabel optó por combinar sus jeans con unas sandalias de cuña de esparto. Cómodas, pero sin perder el estilo. Por último, conjuntó esta prenda tan favorecedora con una camisa de rayas verticales, otro de los trucos con los que se consigue un efecto visual de figura más larga. Un estampado que también llevó en su mascarilla a juego. ¡Ella sí que sabe!