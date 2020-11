24 nov 2020

En ocasiones, Nagore Robles demuestra que no todo es Zara y apuesta por otras firmas no tan conocidas, pero que también tienen prendas ideales. Y aunque esta blusa blanca del gigante de Inidtex triunfó, fue un conjunto de chaqueta y falda de tweed el look que más ha gustado a los seguidores de la presentadora. Y no es para menos porque le quedaba de maravilla. El look lo firmaba Olimara, una marca que al parecer le ha gustado mucho porque ha vuelto a lucir un vestido de ella que nos ha encantado.





En casi todas sus últimas apariciones públicas, Nagore había apostado por la fórmula ganadora de vestido mini con botas altas convirtiéndose así en su look favorito. Sin embargo, la presentadora ha encontrado una versión más invernal que es todo un acierto. Y lo ha hecho haciendo protagonista de su outfit a un vestido largo. En concreto ha llevado un modelo de la firma española Olimara.

Un diseño de manga larga semitransparente con cuerpo camisero y cierre de botones delantero que va ceñido a la cintura y deja la falda de corte fluido. Una parte inferior que lleva una abertura lateral muy sexy que estiliza muchísimo. La prenda, que cuesta 129 euros, es de un favorecedor estampado con flores pequeñas en tonalidades marrones perfectas para esta época otoñal.

Nagore triunfó al combinarlo con sus botas favoritas: un modelo cowboy en color negro y con poco tacón de Jeffrey Campbell. Además, añadió un cinturón en el mismo color de Zara y con hebilla plateada con el que marcó la figura y la estilizó redondeando el look. ¡Nos encanta!