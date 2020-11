29 nov 2020

No hay nada como una buena cazadora de cuero en este mundo. Sin mebargo, si eres friolera, poco podrán hacer por ti a estas alturas de la película. Las bajas temperaturas han llegado para quedarse, lo que implica echar mano del armario y buscar prendas de abrigo que además de favorecedoras, hagan su función: se acabó eso de pasar frío con abrigos de paño en aras de un look 10. Se acabó la miseria, suficiente tenemos ya en el plato como para tener los dedos de los pies azules. Si aún así, sigues siendo fan de las cazadoras de cuero, hemos encontrado dos alternativas en Mango ideales para que no pierdas ni un ápide de dignidad: con ellas nada de castañeo de dientes.

Se trata de dos modelos en rebajas (¡Viva el Black Friday!) con pelo por dentro súper gustoso. ¿Lo mejor? ¡Combinan con todo!

Este modelo cuesta 63,99 euros, está disponible desde la talla XS a la XL y tiene un corte algo más olgado y oversize que las cazadoras de cuero tradicionales. Con pelo negro por dentro y una cremallera en la parte central, es una compra de fondo de armario indiscutible.

A diferencia de la anterior, esta chaqueta es algo más ajustada, el pelo del forro es color marrón, cuesta 47,99 euros y está disponible desde la talla XS hasta la XL. También está disponible en color crema y es ideal para combinar con vaqueros ajustado y lucir tipazo.

¿Con cuál de las dos te quedas?