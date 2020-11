26 nov 2020

Después de sorprender con un cambio de look con mechas balayage, Paula Echevarría ha continuado enseñando a sus seguidores los que ya son los mejores looks premamá de Instagram. La actriz muestra casi a diario que su incipiente tripita de embarazada no le impide lucir lookazos con prendas los cots que nos encantan. Unos leggins de Primark o la fórmula de vestido mini con botas de montaña han sido sus últimos outfits triunfadores. Ahora, ha vuelto a acumular miles de likes con un vestido muy barato de Stradivarius como protagonista.





Paula escogió para un look del día a día uno de las prendas estrellas de la colección de otoño/invierno de Stradivarius. Se trata de un vestido camisero con el cuello solapa, la manga larga y un detalle de volante en la sisa. Una prenda fluida y nada ceñida que tiene el bajo acabado con volante, que le da movimiento y soltura. Cuesta tan solo 17,99 euros y está disponible en diferentes estampados.

Paula escogió el diseño que hay con estampado de leopardo en color beige y negro, demostrando que es un vestido perfecto para las premamás ya que es cómodo por su tejido elástico y fluido, pero también para las que prefieren disimularlo todo.

A pesar de que el fío ha llegado a Madrid, Paula lo llevó sin medias y lo combinó con complementos negros. Unas botas planas y de caña alta de tejido engomado de Massimo Dutti y un abrigo negro y largo de Mango. Un básico perfecto que usarás todo el invierno y que desde la redacción lo colocamos como una de las comprar que debes hacer en el Black Friday si todavía no tienes uno.