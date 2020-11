30 nov 2020

Compartir en google plus

De todas las influencers de Instagram con talla no normativa, pongamos de la 44 hacia adelante, Vicky Martín Berrocal es la que más nos funciona para aprender trucos que nos sirven para el día a día. Por una razón muy clara: lo complicado con las tallas grandes no es desvestirlas (de hecho, cuando menos ropa lleva un cuerpo curvy o más ajustada sea la prenda, mejor que mejor). Lo difícil es vestir un cuerpo en talla 48 o 50 con ropa cómoda, que no ajuste, y lograr una silueta armónica. Las que usamos tallas grandes lo tenemos claro: las modelos curvys son bellezones en ropa de baño o lencería, con lo que el verdadero talento de las estilistas se demuestra cuando tienen que vestirlas.

Uno de los caballos de batalla del armario en talla grande son los colores claros. Nos han grabado a fuego que añaden centímetros a la silueta y los evitamos como al diablo. Una pena, porque en verano son fresquísimos y en invierno, aportan una luz que comunica un optimismo genial. Vicky Martín Berrocal no se deja capturar por estas ideas paralizantes sobre los colores y los centímetros y recurre al blanco con frecuencia. De hecho, este verano se puso muchísimo unos pantalones anchos blancos con camisas negras y azul cielo y estaba guapísima. No nos extraña nada que se haya vuelto a recurrir a unos pantalones anchos blancos, esta vez en invierno.

Lo que hemos aprendido de los looks con pantalones blancos de Vicky Martín Berrocal es importante: tenemos que empezar a relajarnos con eso de buscar siempre looks que adelgacen ópticamente. Puede que unos pantalones blancos no estilicen las piernas, pero aportan otras ventajas que pueden compensar, como ponerse una tendencia que nos enamora o ganar algo de luz y confianza en los estilismos de invierno. Además, siempre podemos tirar del truco maestro de Vicky: llevarlos con un abrigo negro envolvente, buscando el elegantísimo contraste entre blanco y negro. Va fantástica.