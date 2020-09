2 sep 2020

Un verano más, Vicky Martín Berrocal nos ha dado una lección sobre estilismo para curvys y es la siguiente: te puedes poner exactamente lo que quieras tengas la talla que tengas. Quizá no parezca un mensaje revolucionario, pero lo es. Solo hay que leer la cantidad de comentarios que le dicen si esto o aquello le queda mal o peor o si tiene que hacer más ejercicio, caminar o adelgazar. Frente a todos ellos, Vicky continúa vistiéndose con la ropa que le gusta, independientemente de viejas reglas sobre lo que favorece o no. A estas alturas del siglo XXI, las mujeres no tenemos porqué vestirnos para parecer más delgadas. Podemos vestirnos para divertirnos, expresarnos, ponernos piezas que nos gustan y, en suma, ser felices.

Todo esto viene por este estilismo con camisa negra anudada y pantalón ancho y blanco que ha lucido en un par de ocasiones este verano. La combinación es maravillosa, sobre todo porque el pantalón tiene un acabado satinado espectacular. Lo dirán un millón de veces: este tipo de pantalón no favorece nada a las tallas grandes porque hace la pierna más gruesa de lo que es. Es cierto, pero... ¿Nos vamos a privar de llevar un look tan bonito por unos centímetros?

La verdad es que nos encanta la combinación de los pantalones con la camisa negra pero, atención, imprescindible llevarla anudada. Si prefieres combinar los pantalones con alguna prenda larga, puedes optar por una americana como ha hecho este verano Vicky Martín-Berrocal. Puede ser, como en su caso, a juego, o una americana negra básica. Como look de noche es espectacular.

Pero lo de Vicky Martín Berrocal con los pantalones blancos no se limita a un flechazo con estos satinados y de silueta blanca: tiene otros favoritos que también lucen una silueta similar pero en tejido vaquero. Se trata de un diseño de Zara con el bajo deshilachado que, con mucho acierto, Martín Berrocal llevó con una camisa azul cielo. No exageramos: puede que este sea el look curvy favorito de este verano.

Otro look en dos tonos de blanco que nos dejó boquiabiertas cuando lo vimos en el perfil de Instagram de Vicky Martín Berrocal: unos pantalones de pinzas, también anchos y en un blanco roto (los que siempre dicen que las tallas grandes no podemos llevar), combinados con una camiseta blanca. Minimalismo puro y duro. Qué fantástica siempre Vicky de blanco. Bravo.