Aunque este año ya nos hemos olvidado de las grandes celebraciones, de las fiestas de Nochevieja y de las cenas navideñas con todo el grupo de amigas, hay algo que nos nos van a quitar: las ganas de arreglarnos igualmente. Y después de ver que las marcas no han renunciado a sus colecciones de fiesta de todos los años -en Zara, por ejemplo, es de edición limitada- nos hemos puesto manos a la obra para encontrar el mejor look. Y nos hemos llevado una sorpresa mayúscula porque hemos dado con la pieza que llevábamos buscando años. ¿Exageredas? Para nada, porque este vestido de perlas lo tenemos en mente desde el 2017. El look favorito de Beyoncé y Blanca Suárez, y firmado por la diseñadora española María Escoté, en este 2020 (algo mínimamente bueno tenñia que tener el año) por fin lo han versionado en el low cost. Hay que darle las gracias a Lefties.

Este es el inolvidable look de terciopelo y perlas que lució Beyoncé. Es de la diseñadora María Escoté.

Minimalistas, abstenerse. El vestido es barroco, no te vamos a engañar. En formato mini, es de terciopelo, de corte muy ajustado, cuello redondo pero muy cerrado y de manga larga. Y lo que más nos gusta, tiene perlas repartidas por toda la prenda. Cuenta con un pequeño porcentaje de elastano en su composición para hacerlo aún más cómodo y hay que reconocer que sienta de infarto. Solo está disponible en un color, el negro, pero que lo hubieran hecho también en rojo hubiera sido mucho pedir.

El vestido de terciopelo y perlas de Lefties nos recuerda mucho al de María escoté que lució Blanca Suárez hace unos años y que tanto nos gustó.

Hay otra cosa buena de este vestido. Buenísima. Solo cuesta 17,99 euros. No es la única, pocas veces te podemos decir que aún está disponible en todas las tallas, desde la S hasta la L. Si quieres llevarlo más suelto (las comilonas de Navidad son traicioneras) cógete una talla más de la que lleves normalmente. Si por el contrario quieres subir el nivel sexy de tu look, compra una talla menos para que se ajuste bien a la silueta.

Ponle unos salones negros o unas botas de tacón y serás la reina de estilo de esta Navidad