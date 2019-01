28 ene 2019

Compartir en google plus

No hay demasiadas mujeres que puedan llevar un estilismo de fuerte impacto sin ser engullidas por su propio look, de ahí el mérito de María Escoté a la hora de proponer constantemente prendas con una personalidad fuerte. Por suerte, las grandes estrellas del showbusiness de aquí y de allá suelen buscar este tipo de creaciones impactantes, que las ayudan a destacar en las alfombras rojas, con lo que las ventas limitadas de algunos "outfits" se ven compensadas con su visibilidad en los medios y en las redes sociales. Está claro: cada vez que Beyoncé elige un look de un pequeño diseñador, su relevancia y sus ventas se multiplican a nivel global.

No es la primera vez que Beyoncé elige a María Escoté, pero sí es la primera que se pone un total look en el lugar de más visibilidad de su universo: su perfil de Instagram. La diva de Houston luce una "blazer" de terciopelo roja bordada con perlas y unas botas mosquetero a juego de la colección 2017/2018, inspirada en las obras de artistas como Kandinsky o Auguste Herbin. De hecho, en su momento Blanca Suárez también eligió un vestido rojo y bordado con perlas de la misma colección.

Anteriormente, el equipo de estilistas de Beyoncé ya le había solicitado una prenda de María Escoté: se trata de un plumífero de plumas que luce en el videoclip de "Apeshit", grabado en el museo del Louvre. Sin embargo, su incursión más famosa en el mundo de la moda español se produjo en julio de 2017, cuando posó con sus pequeños Rumi y Sir al mes de dar a luz, envuelta en una bata de seda con motivos florales de Palomo Spain. Un año antes, Beyoncé llevó a la entregia de los premios VMA de MTV otro diseño español: un vestido blanco de novia firmado por YolanCris.