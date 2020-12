5 dic 2020

La fina línea que separa un look de afata de avión y un estilismo ideal con aires parisinos se puede cruzar fácilmente. El secreto para no hacerlo está siempre en los complementos (y en los colores: nada de verde o azul marino en total look), pero sobre todo en el outfit en sí mismo. El pañuelo al cuello (pero como hacen los franceses, si has visto 'Emily in Paris' sabrás de lo que estamos hablando) puede ser el accesorio perfecto que convierta un estilismo meh a un OMG en menos de un segundo. Sí, hos ha pasado. Unos vaqueros y una camisa blanca solo necesitan un pañuelo para arrasar. Pero no cualquiera.

Y en busca de los más bonitos hemos dado con tres modelos en Parfois de lo más llamativos (y low cost) que no pueden faltar en tu lista los Reyes Magos.

Pañuelo de Parfois, (15,99 euros).

Pañuelo de Parfois, (9,99 euros).

Pauñuelo de Parfois, (15,99 euros).

En azul con estampado de topos y cebra, con el mismo print pero en mostaza y en tonos verdes con motivos florales y de rayas, son el complemento perfecto para cuando quieres darle un punto especial a tu look del día y no sabes cómo.

¿Qué nos dices? ¡Son monísimos!