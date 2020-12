7 dic 2020

Compartir en google plus

La nueva colección Conscious Exclusive de H&M es una de las apuestas sostenibles más bonitas de la temporada. Y es que, la firma ha sacado a la venta prendas de diseño dignas de pasarelas, con toques elegantes, pero también originales, que están fabricadas a través de residuos reciclados. Una colección que ha arrasado y que ya ha colgado el cartel de 'agotado' en casi todas sus piezas entre las que se encuentra el vestido verde de tul y, por supuesto, el de flores de tela que tanto triunfa en Instagram.

Y no es para menos, porque es una pieza de esas que acaparan miradas y que aporta poder solo con imaginárnosla puesta. Hablamos de un vestido corto en color aguamarina confeccionado en una malla suave y que está recubierto de flores de tela. Es un modelo con canesú de organza, mangas cortas abullonadas y falda fruncida con maxivuelo ¡Ideal! Pero no solo su diseño te va a encantar. Su tejido, el poliéster Renu™, es un material reciclado de alta calidad elaborado a partir de materias primas de tejidos usados.

Y aunque su precio, 299 euros, no es del todo asequible, en la web de H&M ya está completamente agotado. Y todo se debe a que se ha convertido en una de las prendas favoritas de las influencers no solo nacionales, si no también internacionales. Carmen de la Cruz (@Bridalada) era una de las instagramers españolas que caía rendida a este vestido y que proponía a sus seguidores como una opción de invitada perfecto. Blair Eadie, por su parte, mostraba como darle un toque más del día a día combinándolo con botas marrones y bolso a juego. ¡Nos encanta!