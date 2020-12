9 dic 2020

Las Navidades de 2020 van a ser muy diferentes a todas las que hemos vivido. Ni cenas multitudinarias, ni grandes reuniones ni una agenda social más que apretada van a marcar, por primera vez desde que recordamos, nuestro mes de diciembre. Sin embargo, y a pesar de todo, nos quedan ganas de celebrar. Por eso, aunque sean celebraciones en petit comité y con todas las medidas de seguridad, no vamos a renunciar a nuestros looks más especiales. Y en Zara, dónde si no, hemos encontrado una prenda inesperada (como este kimono de Tamara Falcó) que nos permitirá crear un estilismo de fiesta rompedor... y 2 en 1: una bufanda.





Sí, has leído bien, la prenda de fiesta más deseada esta Navidad en Zara va a ser una bufanda baratísima (22.95 euros) que se transforma casi por arte de magia en el top más sexy y original con un sencillo truco: bastará con ponérnosla alrededor del cuello, cruzarla en el pecho y engancharla a la espalda con tu broche favorito, dejando un sugerente escote.

Un gesto tan sencillo, estiloso ¡y gratis! consigue que, de un complemento tan usado en invierno como la bufanda, creemos una prenda única. Y es que, aunque esta vez nos hemos inspirado en el lookbook de la nueva colección de fiesta de Zara con esta bonita bufanda de terciopelo verde musgo, lo cierto es que puedes hacerlo con cualquiera que tengas en casa, incluidos tus pañuelos favoritos. Después, bastará con combinarlo con unos pantalones de talle alto que marquen cintura o, incluso, con tus vaqueros favoritos, y tendrás el mejor estilismo de estas Navidades... diferentes.