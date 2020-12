11 dic 2020

Las colecciones de invierno nos han premiado este año con prendas inesperadas, como esos manguitos de punto que han invadido Zara o una original colección de tirantes y arneses, accesorios que reactivan cualquier prenda básica. Sin embargo, no vimos venir el protagonismo que a estas alturas de diciembre está alcanzando el corsé, un diseño que no esperábamos contemplar en plena temporada de frío. Atención, porque no reaparece en nuestras tiendas de cabecera solo como look de fiesta. Lo estamos viendo mucho más como elemento de superposición de tendencia. Y nos encanta.

Corsé de cuadros de Sfera, perfecto para superponer a una camisa blanca. pinit

La opción más inmediata y fácil a la hora de integrar un corsé o incluso un bustier en un look diurno es superponerlo a una camisa blanca. Si tienes poco pecho se va a convertir en uno de tus looks de cabecera: cambia absolutamente el espíritu masculino de cualquier camisa básica y la convierte en un hallazgo de primera. Esta combinación de Sfera es particularmente bonita gracias a un corsé de cuadros maravilloso (25,99 euros).

Corsé de punto marrón de Zara, perfecto para llevar con vestido de punto. pinit

En el último 'drop' de Zara hemos localizado otra posibilidad de combinación que nos ha maravillado directamente. Se trata de superponer un corsé de punto a un vestido también de punto: el efecto es brutal. Si los vestidos minimalistas que tanto se han llevado este invierno te parecen muy sosos, esta solución sexy te va a convencer. El corsé de punto marrón de Zara es, además, baratísimo: 22,95 euros.

Corsé de color verde bosque de True Violet Plus. pinit

Si estás en las tallas grandes, las superposiciones seguramente no te convencerán demasiado: añadir capas a una silueta curvilínea no suele ser buena idea. Sin embargo, puedes cambiar la camisa por una camiseta blanca (queda fántástica) u optar por llevarlos solos. Nos ha gustado muchísimo la combinación de corsé verde bosque de Asos con 'joggers' efecto piel. Funciona a la perfección. Este corsé talla grande es de True Violet Plus y tiene un precio algo más alto: 55,99 euros.