12 dic 2020

Ahora que estamos inmersos en la era pijamil por excelencia, crear un look para una ocasión especial (veáse, tomar algo con tus amigas) se convierte en una tarea muy complicada. Un armario lleno, dos pantalones de chándal en la silla del dormitorio y tres horas después, escoges no sin mucho sufrimiento cuál será el estilismo final. Sin embargo, no te hubiera venido mal algo de ayuda. Y eso es precisamente lo que te da, sin pretenderlo, el Instagram de Primark. Fotos de looks y prendas que puedes copiar (o comprar, viva el shopping de sábado) para crear un look infalible.

Un outfit de 4 piezas que seguro, tienes el armario (y que queda ideal).

Vaqueros rotos en clave boyfriend, una camiseta ajustada y un top de tirante fino de satén son las propuestas de la firma. Mini bolso negro y en nuestra imaginación, también unos sneakers y voilà!, estilismo listo para conquistar las terrazas, pero solo hasta las 12.

¿Lo mejor de todo? Puedes llevar las prendas por separado jugando al mix and match con un cárdigan de punto, o incluso unirte a la moda d elos cuellos babydoll (en Primark por menos de seis euros) con la camiseta ajustada. Tú decides, porque sea como sea, irás ideal.