13 dic 2020

El vestido babydoll o camisero es una de esas tendencias que vienen y van todas las temporadas. Este invierno 2020-2021 de celebración de los 90 que nos ha hecho sucumbir a los jeans con campana también recupera esta silueta que tanto le gustaba a las rebeldes de aquella década (ahí estaba Courtney Love) para los looks más informales, quizá porque es perfecta para esas botas over the knee que vemos por todos los sitios. Pero nosotros hemos encontrado tres modelazos on point para combinar con zapatos de fiesta y conseguir un look glamouroso pero comfy estas Navidades.

El vestido babydoll nació en la II Guerra Mundial como una pieza de lencería para dormir . En los años 50, una película protagonizada por Carroll Baker, titulada precisamente Baby Doll, se encargó de bautizarlos así. A lo largo de las décadas ha salido del dormitorio para ir a la oficina, a comer fuera o, incluso, de fiesta.

Este invierno estamos viendo este corte en todas las firmas low cost, normalmente con un estilo más casual (en telas vaqueras, fluidas o tipo camisa). Sin embargo, también existe el babydoll de etiqueta. Y merece la pena invertir en él. Por ejemplo, en este modelo de Zara en tejido satinado y uno de los colores estrella: el malva. El detalle de botones joya nos acaba por robar el corazón:

Vestido malva de Zara.

Puedes encontrarlo entre las tallas XS y XXL por 39,95 euros.

Nuestra segunda opción de babydoll de fiesta es esta preciosidad de H&M, un vestido mini en negro con falda evasé y mangas abullonadas del que nos ha conquistado absolutamente el escote cuadrado, tanto el delantero como el de la espalda.

Vestido negro mini de H&M.

Cuesta 49,99 euros y está prácticamente agotado pero tiene lista de espera, pero puedes encontrar más tallas en tiendas físicas.

El tercer babydoll que nos ha robado el corazón es este victorianísimo en color crema con volantes en el hombro y lazada XXL al cuello.

Vestido baby doll de &OtherStories.

Lo tienes en &OtherStories en beige (pero también en negro) de las tallas 34 a 40 por 99 euros.