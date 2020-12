11 dic 2020

No te tenemos que contar nada de los monos que ya no sepas: tienen la máxima ventaja de que te viste de pies a cabeza con una sola prenda y, además, agradecen muchísimo cualquier tipo de tacón que los acompañe. Es una prenda que hemos redescubierto recientemente y que no puede usarse con más intensidad en el 'low cost', sobre todo en sus versiones rudas que remiten al estilo 'worker'. Son dinámicos, cómodos, favorecedores, abrigados para el invierno... Y están llenos de estilo, sobre todo si te decides por una versión cuidadosamente minimalista, un mono en blanco o derivados o en negro.

Mono de denim de color blanco roto de Zara. pinit

La elección segura es siempre un mono blanco, crema o nude y la prueba está en que se ha convertido en uno de los superventas de la temporada en Zara: la megatienda gallega lo ha repuesto varias veces y está, de nuevo, apunto de agotarse. Este mono 'worker' de denim lleva bolsillos delanteros, bajo ajustable a presión y cierre frontal con botones metálicos: lo mínimo. Pero funciona como un reloj (49,95 euros).

Una versión del mono negro confeccionado en piel espectacular. pinit

Si le tienes un poco de alergia al blanco, tu opción es el mono negro, pero quizá no en denim porque el teñido oscuro no tiene la misma sofisticación en ese algodón. El 'street style' lo propone en piel o efecto piel, pero es un tejido que favorece los volúmenes, así que también podemos dejarlo a un lado. Buscamos un mono negro en un tejido ligero y que añada alguna sofisticación. Y lo hemos encontrado en Asos.

Mono 'worker' confeccionado en satén negro de Collusion. pinit

Se trata de un mono de estilo 'worker', con los clásicos bolsillos de plastrón en el delantero y los pespuntes en blanco. Nos gusta especialmente porque está confeccionado en un tejido muy ligero pero con un brillo fantástico que le hace destacar: el satén. Es de la marca de ropa urbana Collusion (disponible en la tienda multimarca Asos) y te lo llevas por 48,99 euros. Si cambias las botas militares por unos tacones obtendrás un look espectacular.