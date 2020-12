15 dic 2020

Cuando llega el momento de elegir el estilismo nocturno, el calzado apropiado para complementarlo no es nada accesorio. Lo que resulta más difícil es dar con el modelo que te permita usarlo no solo en esa ocasión y llevarte toda la atención, sino que también pueda dar el salto a la actividad cotidiana y congeniar con tus mejores looks diurnos. Un dilema que se presenta cuando pensamos en qué llevar tanto con un vestido de terciopelo como con una falda plisada, la prenda heroína del armario invernal, capaz de combinar con todo.

Ahora todo parece un poco más fácil gracias a una de las llegadas más recientes al catálogo de Zara. Se trata de un par de botines negros terminados en punta. Una horma que este invierno se está llevando el gato al agua y que acapara mucha de la atención. Hasta aquí todo normal si no tenemos en cuenta un pequeño detalle que convierte a estos botines en una de las piezas más codiciada de las navidades.

El cierre de la cremallera de los botines son unos flecos de cristales, unidos en varias ristras que acompañan el movimiento a cada paso y proporcionan un toque de brillo perfecto para contrastar con el cuero negro.

Un original giro al clásico botín que está inspirado en las creaciones de Magda Burtym, quien hace unos años ya presentó una colección de calzado a la que se le podrían añadir a modo de enganche joyas de strass en el empeine y que se convirtió en un fenómeno de masas, al menos entre las masas fashion, que llenaron las calles con sus zapatos.

Además, este modelo de Zara forma parte de la colección Join Life bajo la que etiquetan las prendas que se producen utilizando tecnologías y materias primas que ayudan a reducir el impacto medioambiental. En concreto el cuero de los botines ha sido elaborado en tenerías certificadas por Leather Working Group, cuyo objetivo es evaluar el cumplimiento y el desempeño ambiental de los fabricantes de cuero y promover prácticas ambientales más sostenibles como el uso de energías renovables y tecnologías que reduzcan el consumo de agua.

Disponibles de la talla 36 a la 41, los botines cuestan 119 euros y ya acaparan las listas de favoritos de muchas. Así que no tardes en decidirte por hacerte con un par porque están destinadas a agotarse.