15 dic 2020

Si hace muy poco te contábamos cómo la solución a cualquier crisis de estilo pasaba por hacerte con un vestido rojo, parece que ahora Victoria Beckham nos da la razón. Y es que la diseñadora británica ha lucido uno para su última aparición en público en Londres esta misma semana y nos ha dejado muy claro por qué estamos hablando de unas de las tendencias más potentes de la temporada.

Por un lado, no hay duda de que la tendencia bohemia de la que llevamos meses hablando es un éxito imparable, declinado en piezas como el vestido romántico, que da un toque bohemio perfecto al armario invernal. Por otro, como en los detalles se esconde siempre el secreto para el éxito de cualquier look, Victoria no se ha quedado atrás y por eso ha elegido lucir un cuello bobo, imprescindible estos días desde blusas hasta vestidos, como es el caso que nos ocupa.

Perteneciente a la colección resort 2021 de la firma homónima de la creadora, el vestido, que ya está a la venta en su web, está confeccionado en seda. Con una inspiración directamente tomada de los aós 70 y la corriente romántica, las solapas del cuello están rematadas con un pequeño corbatín negro, que termina de subrayar la estética victoriana del diseño.

Como ya viene demostrando desde hace años, Victoria es la mejor embajadora de su firma, elegante y siempre favorecedora, por eso no es raro verla luciendo sus propios diseños por la calle de manera cotidiana. Así, la combinación cromática elegida para llevar este vestido tampoco nos ha dejado indiferentes. Un par de salones en tono fucsia para rematar el intenso rojo del vestido es más que suficiente para defender el diseño.

La lección de estilo que Victoria Beckham nos ha dado con este conjunto podemos aplicarla de cara a los próximos estilismos navideños ya que el color es muy favorecedor, por no hablar del patrón, fácil y muy elegante, apto para cualquier ocasión.