20 dic 2020

Ahora que la polémica chándal/lentejuelas está servida (aunque si quieres, tenemos los jerséis con brilli brilli para que combines lo mejor de los dos mundos), es hora de cambiar de tema. Al menos, hasta el jueves, día donde te podrás juntar con tu familia a comer gambas cocidas en bata mientras suenan villancicos de fondo. Hasta ese momento, sí. VÍSTETE. Aunque solo sea para baja a por el pan. NO por tu look, sino por tu salud mental. Y como hay cosas que también son cómodas a parte de las leggings, dando una vuelta virtual por H&M hemos seleccionado tres vestidos súper cómodos y muy monos para que saques las medias tupidas del cajón de los recuerdos (sí, justo al lado de donde guardas la lencería que ya no usas).

Se trata de tres modelos, muy diferentes entre sí pero súper ponibles. Cuestan 14,99 euros (¿se puede pedir más?) y los podrás usar para mil y un eventos. Desde ir a la farmacia hasta para pasar frío en una terraza gélida con este plumas de Zara para no convertirte en Elsa de Frozen. Tú decides.

Vestido de H&M. pinit

Vestido de H&M. pinit

Vestido de H&M. pinit

Con un cárdigan de punto, sneakers, botas altas, botas militares... hay mil y una opciones para llevarlos y lo mejor de todo, es que olvidarás la indecencia del pijama de muñecos y te parecerás, algo más a tu yo del pasado. ¿Qué nos dices? Son una uténtica inversión que te podrás poner sin medias cuando llegue la primavera. NO hay mejor compra de domingo que esta.