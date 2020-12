20 dic 2020

Seguro que todavía le estás dando vueltas a tus estilismos navideños y cómo lograr la combinación perfecta para triunfar. En el repertorio de este año, los invitados habituales no podían faltar, desde las lentejuelas hasta el tul, recursos siempre efectistas y efectivos. Sin embargo, no podemos olvidarnos de uno de los tejidos estrella, el encaje, que esta temporada se ha convertido en un referente, avanzando posiciones en territorios que hasta ahora no le eran tan propensos, como las ocasiones más casual.

Si te decantas por añadir algo de encaje este año, el catálogo de H&M incluye algunas piezas que pueden resultarte muy útiles, ya que son perfectas para llevar a la cena de Nochevieja pero también tienen mucha más proyección de cara a incluirlas como piedra angular de tus futuros looks, incluso en su faceta más desenfada y apostar por combinarlo con una cazadora motera de cuero y unas zapatillas o unas botas militares de suela track.

Como no podía ser de otra manera, el rojo, color de la buena suerte, se abre paso con este diseño de manga larga y escote de pico, ajustado de cuerpo y con falda evasé. Una opción perfecta para lucir con un par de sandalias de tiras y joyas como pendientes grandes o un collar importante. Cuesta 39,99 euros.

Romántico pero con un ligero aire grunge. El vestido negro que reformula las bases del clásico LBD. Con patrón evasé y falta corta de encaje con cuello redondo fruncido y cierre de lágrima con botón en la nuca. Mangas globo raglán tres cuartos con ribete fino y costura fruncida en la falda para un toque extra de volumen. Cuesta 34,99 euros.

Si lo que buscas es una alternativa más bohemia con la que mantener intacta la elegancia, este es el vestido indicado. Corto, con encaje en tono rosa pálido, cremallera oculta en la espalda y mangas largas ligeramente amplias con elástico fino revestido en los puños. Con cuerpo entallado, costura en la cintura y falda circular amplia. Cuesta 59,99 euros.