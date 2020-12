21 dic 2020

En lo que pensamos cuando llega el frío es en comprar abrigos. Guardamos con pena blazers y gabardinas en el fondo del armario hasta que llegue la primavera y las podamos volver a sacar. Pero si eres tan fan del trench como nosotras y no quieres renunciar a ellos ni en invierno, en Mango han escuchado nuestras plegarias y han sacado un modelo para el frío al que no te vas a poder resistir. Tampoco lo han hecho las influencer internacionales porque muchas de ellas ya la han lucido en diferentes looks demostrando que sienta como un guante y que no puede ser más estilosa. En verde caqui, con cinturón y a un precio bastante asequible, este diseño ha gustado tanto que ha arrasado en ventas: ya tiene lista de espera. ¿Qué pasa últimamente en Mango que todo se agota?





Gabardina de invierno de Mango. pinit

Se trata de un modelo de corte clásico, en verde caqui con forro de cuadros, botones de carey, bolsillos a la vista en los laterales y detalle de trabillas en los hombros tan propios de las gabardinas. Está hecha de algodón y cuenta con un forro interior acolchado que permite que la podamos llevar en pleno invierno. Es de nueva colección, se hace en tallas desde la XS hasta la XS y tiene un precio de 119,99 euros. Pero como todo no podía ser perfecto, está agotada y si la quieres, tendrás que apuntarte a la lista de espera.

Y es que la pieza ha sido tiodo un éxito de la nueva colección de Mango y hasta muchas de las influencers más internacionales han caído rendidas ante ella.

Mientras esperamos a que repongan stock (si es que lo hacen) solo nos queda pedírsela a Papa Noel o a los Reyes Magos que seguro que a ellos no hay lista de espera que se les resista.