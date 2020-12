25 dic 2020

La última vez que te pusiste aquel jersey rosa con un lazo en la espalda que te regaló tu madre para ir a la oficina te dijeron que parecías un algodón de azúcar. Ese comentario malintencionado coartó tu libertad estilística de flotar como una nube por la vida. No debería haberlo hecho, pero desde entonces, tienes EL JERSEY guardado en el fondo del armario. Puede que fuera un poco too mucho para el miércoles, pero oye, ¿quién no sigue a pies juntillas aquello de 'los miércoles llevamos rosa'? Ahora que ya no pisas la oficina, (y que uno de tus propósitos de año nuevo es quitarte el chándal y el pijama) es momento de hacer oídos sordos y lucir tu jersey rosa antes de que hagan presencia en esta película de ciencia ficción los ovnis.

Por eso y porque un jersey rosa nunca es suficiente, hemos seleccionado los 4 más bonitos de Asos. Para todos los gustos y bolsillos, ahí va nuestra selección. Ten cuidado, tus niveles de glucosa pueden subir estrepitosamente.

Con perlas en las mangas, el cuello y los hombros, este modelo es una auténtica fantasía de princesa. Cuesta 44,49 en la web de Asos.

Para las amantes de los tonos empolvados casi nudes, este modelo de cuello alto en punto súper gustoso es ideal para combinar con vaqueros ajustados o pantalones negros. Cuesta 34,99 euros y está disponible en la web de Asos.

En su versión casi vestido y oversize (disponible en tallas grandes, guiño a las lectoras curvy) es ideal para llevar con leggings y abrazar el athleisure en casa. Cuesta 23,05 euros y está disponible en la web de Asos.

Y por último, pero no menos importante, ese modelo de cuello cisne en color frambuesa es perfecto para combinar con mom jeans o tus faldas de flores. ¡Qué viva el empalague! Cuesta 39 euros y está disponible en Asos.

¿Con cuál te quedas? No hay una respuesta correcta...