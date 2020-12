22 dic 2020

Por si a estas alturas aún no te habías dado cuenta, estas Navidades, como todo en 2020, van a ser muy diferentes. Toca ser responsables y quedarse en casa lo máximo posible. Ni fiestas, ni abrazos ni grandes celebraciones. Sin embargo, que sean unas Fiestas caseras y en 'petit comité' no significa que no podamos poner un toque de 'brilli brilli' a nuestro look, aunque sea para no movernos del sofá de nuestro salón. Pero, ¿cómo combinan lentejuelas y comodidad? La respuesta está en estos pantalones de H&M que hemos descubierto en Instagram y que, como este jersey, están arrasando.

De talle alto, con la cintura ligeramente marcada y tiro bajo con pernera amplia, estos pantalones de poliéster reciclado con bordado de lentejuelas son perfectos para un look de fiesta brillante dentro y fuera de casa. Y es que, sofisticados y muy favorecedores, su silueta holgada y sus pinzas hacen que sean tan cómodos como versátiles: nos los imaginamos con un top lencero y sandalias de tacón para ir al 'fiestón' que ya podremos celebrar la próxima Nochevieja, pero este año también nos quedarán de maravilla, como nos enseñan en H&M, con este jersey romántico de punto del que ya te habíamos hablado y botas.





Y es que esa comodidad y ese carácter todoterreno (además de su precio, 39.99 euros) son los que marcan la diferencia y han hecho que sea una de las prendas más deseadas de la temporada en H&M: están agotados en todas las tallas. Eso sí, hay lugar para la ilusión, que por algo es Navidad: tienen lista de espera y, con un poco de suerte, pueden ser nuestros antes de Nochevieja.