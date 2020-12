30 dic 2020

Si eres de las que busca un jersey original que incluir en la carta de los Reyes Magos o por darte un capricho con el renovar a tu armario, bienvenida. Es época de jerséis, el frío aprieta y es el mejor momento para lucir diseños bonitos. Hace unos días encontramos este tipo sudadera que triunfa entre las influencers y este tipo polo que acaba de llegar a Stradivarius. Además, gracias a Nagore Robles descubrimos que necesitamos uno de rayas como este tan bonito de Zara. Ahora, la presentadora ha vuelto a crearnos una necesidad con este modelo estampado de Berhska.





Nagore, que se encuentra de viaje de vacaciones en las islas Canarias, además de compartir vídeos haciendo surf o bailes como este, ha continuado con algunas propuestas de looks que hace. Y esta vez no ha sido un estilismo televisivo o vestidos elegantes, si no todo lo contrario. Ha enseñado un jersey súper ponible y calentito que según ha contado le han regalado y con el que al parecer está encantada.

Se trata de un modelo de cuello ligeramente subido en color gris claro que tiene un estampado jacquard multicolor en tonos rosas, azules y amarillos de Bershka. Un jersey perfecto para dar vida a tus vaqueros favoritos, que cuesta 22,99 euros y que se encuentra disponible desde la talla XS a la L.

Por la foto que publicó Nagore, no se aprecia con qué ha combinado este jersey tan ideal y original, pero como ya hemos dicho, es una prenda perfecta para el día a día. Un diseño que es la mejor opción para dar vida a tus prendas básicas, y que puedes combinar con una minifalda, pantalones negros y hasta llevar tanto con zapatillas como con botas de tacón. ¡Corre que se agota!