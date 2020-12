7 dic 2020

¡Alerta nueva tendencia! Si estás en búsqueda de un jersey original, te recomendamos que te hagas con uno de rayas. Sí, has leído bien, parece que para el 2021 este estampado viene pisando muy, pero que muy fuerte y ya son varias las firmas que han incluido prendas que lo llevan como protagonista. De hecho, este jersey de rayas de Stradivarius es el capricho low cost más buscado. Pero no solo esta marca los tiene, Zara también tiene varios modelos entre los que se encuentra uno muy colorido que ya ha lucido Nagore Robles.





Los looks televisivos de la colaboradora nos encanta. Y es que, Nagore demuestra casi a diario que no hace falta gastar mucho para triunfar en cualquier tipo de ocasión. Sin embargo, cuando comparte prendas más de diario terminamos de enamorarnos ya que es toda una fuente de inspiración para nuestro día a día. Y la última publicación de su perfil de Instagram es un ejemplo de ello.

Nagore compartió unas bonitas imágenes en las que aparece ella, luciendo cambio de look con flequillo nuevo, y con un look que llevaba como protagonista un jersey de rayas. En concreto, un modelo de Zara -¡Cómo no!- de corte cropped y manga larga acabada en puño que lleva los colores del arcoíris. Cuesta 25,95 euros y es una prenda de la colección Join Life del gigante de Inditex, fabricada con fibras que se obtienen a partir del reciclaje de plástico PET, como el de las botellas de agua.

Un jersey ideal y muy colorido que Nagore combinó con unos pantalones vaqueros en color amarillo pastel, de talle alto y con rotos en la pernera. Un diseño que, según ella misma ha desvelado, también es de Zara, pero que parece ser de otra temporada porque en la web de la firma están desaparecidos. ¿Tú también has añadido ya el jersey a tu wishlist?