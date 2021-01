4 ene 2021

Mujer previsora vale por dos. Y si tú también estás preparando tu cesta para las rebajas, seguro que has incluido alguna chaqueta de punto. Porque, con permiso de los chalecos, no hay prenda que se haya convertido en más tendencia que los cárdigans -y estos tres de Massimo Dutti lo confirman-. Sin embargo, si te ha pillado desprevenida, tranquila, todavía tienes tiempo porque aunque en Sfera y en H&M ya han arrancado las rebajas, en Zara todavía habrá que esperar unos días. Y es ahí donde están las chaquetas de punto más especiales. Y desde la redacción nos hemos quedado con estas tres con estampado jacquard..

1. Combinada

Esta es una de las chaquetas de punto que más hemos visto en Instagram porque es una de las favoritas de las influencers. Es un modelo amplio de punto con escote pico y manga larga. y el detalle de ochos en mismo tejido. Cuesta 29,95 euros y... ¿Lo mejor? Su estampado jacquard combinado con el color crudo del resto de la prenda que hace que sea perfecta para combinar con vaqueros.

2. Escote cuadrado

Este modelo es uno de los más originales y no solo por su estampado con motivos florales en tonos grises y azules, sino por su diseño. Es un modelo más estrecho y cropped que tiene el escote cuadrado. Cuesta 25,95 euros y promete agotarse en muy poco tiempo.

3. Con relieve

Por último, nos hemos quedado con este modelo en tonos anaranjados y que no vamos a dejar escapar en rebajas. Nos encanta por su estampado pero también por los detalles florales en 3D que tiene en las mangas y en el cuerpo. Es de escote en pico y dependiendo de qué talla escojas podrás llevarla más ajustada o más de estilo oversized. Cuesta 39,95 euros. ¿Con cuál te quedas?