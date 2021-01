4 ene 2021

Con el comienzo del año comienzan también las rebajas, que este año hemos visto cómo se adelantaban en Mango, Sfera o H&M. Sin embargo, nuestras favoritas, las de Zara, aún tardarán un par de días en desvelar qué parte de su colección pasan a la sección de descuentos. Pero reconócelo, tú, como nosotras, ya tienes una buena selección de prendas fichadas a la espera de que se conviertan en los chollos que todas esperamos. ¿Cómo saberlo antes que nadie? Con este truco que ya se ha hecho viral en redes y que, sumado a estos otros, te ayudará a arrasar en las rebajas de esta cuesta de enero.





Cada temporada en las rebajas, la misma historia: preparas tu carrito con toda la ilusión a la espera de que la cuenta final se reduzca casi a la mitad según empiecen las rebajas y, al ir a dar a comprar, un jarro de agua fría. Tu talla se ha agotado en casi todo (que alguien nos explique cómo la gente es tan rápida si nosotras siempre tenemos los deberes hechos con antelación) y, por si fuera poco, el 80% de tus flechazos resulta que eran de nueva colección (¡ja!) y no tienen descuento. Para lo primero no tenemos remedio, pero lo segundo sí, y es muy fácil. Apunta.

Resulta que España va a la zaga a la hora de colgar el cartel de rebajas y en otros países, Zara empieza sus descuentos según comienza el nuevo año. Así que nada como entrar en las tiendas online de esos países (Portugal, por ejemplo) para hacernos una idea de qué prendas pasarán el corte de las rebajas y con cuáles es mejor que no nos hagamos ilusiones. Es tan sencillo como, al entrar, elegir esa región y hacer nuestra lista de deseos en base a los descuentos aplicados. Lo mejor es que vayas apuntando las referencias de tus favoritos para luego, cuando vuelvas a la versión española, sea mucho más fácil y rápido buscar todo. Eso sí, no te fíes de los precios finales, que varían de un mercado a otro, solo fíjate en si lo que quieres está o no rebajado y en qué porcentaje.

Además, también puedes hacer este truco cambiando los ajustes de la aplicación de tu móvil, según explica en este Stories la Instagrammer y ‘zarera’ de pro @Soyainhhoa:

