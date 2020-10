6 oct 2020

Somos incondicionales de los vaqueros, fans confesas de las americanas y auténticas adictas a los zapatos, pero esta temporada tenemos que reconocer que vivimos obsesionadas con las prendas de punto. Marcan el pulso de las tendencias del otoño-invierno y nos gustan en conjuntos con 'shorts', en pantalones súper cómodos, en jerseis calentitos pero, sobre todo, en forma de chaquetas. Y más si son tan irresistibles como este cárdigan de H&M con el que hemos tenido (nosotras, y medio Instagram) un flechazo inmediato.





En un sutil color lila (uno de los tonos tendencia de la temporada, como te demostramos con estos pantalones), con escote en pico, hombros caídos y con botones joya, esta chaqueta de punto de H&M no solo ha causado verdadero furor en Instagram, donde la marca la presenta combinada con un 'crop top' a juego y unos pantalones de cintura marcada e inspiración masculina, también está arrasando en ventas.

Agotada en todas las tallas (de la XS a la XXL), esta chaqueta de punto, que cuesta 39.99 euros y también tiene su versión en gris marengo, está llamada a ser la pieza clave de tus estilismos más románticos durante el otoño-invierno, ya que queda ideal con vaqueros (es perfecta para marcar cintura, ya que es ligeramente 'cropped'), con una falda de silueta lápiz que realce tus curvas, superpuesta a un vestido boho o, como proponen desde H&M, como parte de un look 'working girl'. Eso sí, no creas que has dejado pasar la oportunidad 'sartorial' de la temporada porque todavía hay lugar para la esperanza y puedes apuntarte a la lista de espera.