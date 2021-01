14 ene 2021

La útlima fue en noviembre de 2019 con Giambattista Valli. En el 2020 no tuvimos una colaboración estrella tan sonante como las de antes en H&M: Versace, Kenzo, Moschino... Seguramente, como pasa con todo, por culpa de la pandemia. Pero sí que hubo colecciones cápsula que hicieron las delicias de todos los clientes, habituales o no, de la firma sueca. Hagamos memoria. El verano fue para la colombiana Johanna Ortiz, que triunfó con sus vestidos de flores y hasta con sus bañadores; más adelante fue la diseñadora árabe Sandra Mansour, con una colección llena de túnicas y encajes que fue un éxito de ventas. Hasta Diane Von Furstenberg ha colaborado hace poco con la firma low cost, en este caso con unas piezas de decoración que se ponen a la venta este año. Pero estábamos esperando ese gran nombre del que todo el mundo habla durante meses. Esa colaboración con una firma de lujo suprema de las que adoramos, por las que suspiramos, por las que jugamos a la lotería todas las semanas. Y hoy, por fin, ha llegado. Y la tenemos al alcance de la mano. ¿El gran nombre? Simone Rocha, la diseñadora irlandesá que tiene un ejército de fans a los que les gusta lo artesanal y romántico (no fatan las perlas en sus colecciones), pero también la vanguardia y la tecnología. ¿No le pones cara? Es ella.

Simone Rocha es el nombre elegido por H&M para su gran colección estrella del año. pinit

Una colección que incluirá prendas para mujer, hombre y niños, así como accesorios y calzado, todo con el sello tan personal de la marca. Simone ha buceado en sus archivos desde el inicio de su etiqueta (justo en el 2021 hará 10 años que la creó) para ofrecernos a todos los mortales piezas a nuestro alcance que incluyen vestidos, gabardibnas, camisetas que rindan tributo a esta década que cumple.

Diseño de Simone Rocha para su colección O/I 2021. pinit

La corte de los Tudor, las flores, las muñecas de juguete... todo este imaginario tan teatral se plasma en sus diseños de raso, lazos, perlas y tules que son algunas de las inconfuncibles señas de identidad de Rocha que, por cierto, se convierte en la primera irlandesa en colaborar con la firma sueca. Irlandesa, sí, sus rasgos orientales los ha heredado de su padre, el diseñador de Hong Kong, John Rocha.

“Estoy muy emocionada de trabajar con H&M en esta colección tan especial. Realmente es una celebración de las señas de mi marca y las influencias que me han formado. Como diseñadora y como usuaria he sido una gran admiradora de las colaboraciones con diseñadores de H&M. Margiela, Alber Elbaz, Comme des Garcons: es una lista increíble de ex-alumnos de la que formar parte", ha dicho Simone Rocha.

Poco a poco se irán desvelando las piezas de esta colección que no solo pormete devolvernos la ilusión por las compras, también recordarnos que, de vez en cuando, el lujo está al alnace de nuestras manos. ¿Podremos esperar al 11 de marzo?