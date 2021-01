19 ene 2021

La única ventaja de no encontrar la prenda o el accesorio que buscas en las rebajas es que el dinero que no te has gastado lo puedes invertir en las nuevas colecciones que las firmas de moda han lanzado ya. Y en Zara hemos encontrado un jersey y una chaqueta que nos han hecho olvidarnos de los descuentos, porque son tan bonitos que queremos ponérnoslos ya.

Ambas prendas están confeccionadas en punto y vienen cargadas de detalles que las llenan de estilo y las convierten en prendas ideales para elevar cualquier look. Volantes, lazos y botones joya son algunos de los grandes atractivos que nos han hecho enamorarnos a primera vista.

La primera prenda que se ganó nuestro corazón fue este jersey blanco de cuello redondo con escote de pico de abertura ajustable con lazadas a contraste en negro.

Con mangas abullonadas acabadas en puño, este jersey viene con volantes en delantero y hombros acabadas en contraste. Tiene un precio de 29,95 euros y está disponible en las tallas S, M y L.

La chaqueta de punto en color lila, que acaba de llegar al catálogo de Zara, también se ganó nuestro corazón gracias a su cierre de botones joya y su cuello de solapa.

En color lila y diseño cropped, con bajo y puños acanalados, tiene un precio de 29,95 euros y está disponible en las tallas S, M y L.