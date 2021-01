7 ene 2021

No podemos evitarlo, a pesar de que ya hayan empezado las rebajas, siempre ponemos la vista en algún capricho de nueva colección. Y es que las reglas han cambiado y ahora los precios no se diferencian tanto. Es lo que pasa en firmas como Mango, que sí, no vamos a negar que hay tentaciones con descuento pero también es verdad que las estrellas de las colecciones son siempre parte de las novedades. Ya nos pasó con este maravilloso abrigo acolchado y ahora con esta chaqueta que es, sin duda, lo mejor en lo que podemos invertir ahora mismo. No solo es ideal y pura tendencia, también calentita como la que más y en unos colores pastel -verde y lila- que enamoran. ¿Te animas con la nueva colección o aún te queda mucho que comprar en rebajas?





Esta es la chaqueta de nueva colección de Mango que nos ha enamorado y cuesta menos de 30 euros. pinit

Se trata de un modelo cortito pero de punto grueso, con detalles calados y botones grandes forrados en el mismo punto. Lleva cuello redondo y es perfecta para llevar con una blusa debajo y con unos vaqueros de tiro alto. Está disponible en dos colores, verde y lila, ambos en su versión pastel para conseguir un look 100% romántico. Y sobre todo calentito porque, aunque estos días nos abriguemos con los mejores anoraks , no hay que despistarse tampoco con lo que llevamos debajo. Cuesta 29,99 euros y hay tallas disponibles en ambos colores desde la XS hasta la L.

La chaqueta de nueva colección de Mango es de corte cropped, gordita y solo cuesta 29,99 euros. Además de verde, también la puedes encontrar en este bonito color lila. pinit

Si estás tan interesada como nosotras, no te despistes porque puede que ahora estemos entretenidas con las rebajas, pero de un día para otro cambian las tornas y con los meses más fríos del invierno por delante, esta chaqueta tienen todas las papeletas para agotarse. Luego no digas que no te hemos avisado.