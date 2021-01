21 ene 2021

El pasado 9 de diciembre, Dafne Fernández daba a luz a su segundo hijo fruto de su relación con el fotógrafo Mario Chavarría. Tan sólo una semana después, publicaba un post en su Instagram hablando abiertamente del estado de su cuerpo tras dar a luz en el que decía no sentirse bella, pero sí orgullosa de su cuerpo: “Pues este es mi cuerpo después de una semana de dar a luz a mi segunda hija. No os voy a mentir, no me siento bella, pero me siento orgullosa de mi cuerpo. Y no me voy a avergonzar de él. Porque ha gestado y traído al mundo a mis dos hijos y hoy por hoy, aún agotado y herido, está alimentando de manera exclusiva a mi bebé, que crece sana y fuerte. Así que no me sentiré bella, pero me siento tremendamente poderosa y eso, en sí, es tremendamente bello. #cuerposreales”

Puede que esa sea la razón por la que la marca española C&A ha contado con ella para su nueva campaña #Bodypositive. La actriz, junto a las influencers Cristina Cerqueiras y María Rodríguez dan testimonio de diversos momentos en los que no se han encontrado a gusto con sus cuerpos y cómo han conseguido superar sus complejos y amar su cuerpo tal y como es.

El objetivo de Dafne es romper con los mitos de la maternidad y del post-parto, y que aceptemos los cambios que transforman nuestro cuerpo, especialmente en una etapa tan especial como la maternidad. "Para mí el body positive es un logro más para el empoderamiento de la mujer. Ha roto con los estereotipos que ha marcado la sociedad en el cuerpo de la mujer en el postparto y nos ha liberado de una carga, de una preocupación, esa de estar perfectas a la semana después de dar a luz y centrarnos en lo que verdaderamente es importante.”, expresa la actriz.

Por su parte, la influencer Cristina Cerqueiras se sometió a varias operaciones de cadera cuando era pequeña, lo que derivó en una gran cicatriz y limitaciones para hacer deporte. Comenzó intentando ocultar esa parte de ella hasta que consiguió superar su complejo y admirar esa cicatriz en su piel.

María Rodríguez, conocida como Pretty and Olé lleva luchando con su cuerpo desde que era una niña. Harta de dietas y de no encontrar ropa de su talla que le gustase, creó su cuenta en Instagram donde se dedica a luchar contra los cánones de belleza establecidos y a compartir aquellas prendas y marcas que ofrecen ropa para todos los cuerpos.

Juntas han unido fuerzas y experiencias para lanzar un mensaje de Body Positive, porque todos tenemos imperfecciones, pero eso es lo que te hace especial.