16 dic 2020

"No me sentiré bella, pero me siento tremendamente poderosa". Dafne Fernández ha compartido en su cuenta de Insagram una imagen que es, precisamente, bella y poderosa. Una foto de ella, vestida solo con un culotte negro, en la que muestra cómo luce su cuerpo una semana después de haber tenido a su bebé, su segunda hija junto al fotógrafo Mario Chavarria.

Las mujeres que acaban de hacer ese trabajo brutal que es traer a un ser humano al mundo, con las consecuencias que eso tiene para su cuerpo, tampoco escapan de la fiscalización constante del físico femenino. Las que lucen recuperadas a las pocas semanas reciben críticas (si no, que se lo pregunten a Pilar Rubio), y de las que se recuperan más lentamente se espera que no se muestren demasiado y digieran los cambios en silencio.

"Pues este es mi cuerpo después de una semana de dar a luz a mi segunda hija", comenzaba el post Fernández: "No os voy a mentir, no me siento bella, pero me siento orgullosa de mi cuerpo. Y no me voy a avergonzar de él".

La actriz referencia esa sensación de tener que ser siempre deseable que acompaña a muchas mujeres a lo largo de su vida, pero lanza un mensaje muy importante: cuántas veces queremos que ante todo el cuerpo sea bello según los cánones y nos olvidamos de que es una 'máquina' que hace cosas increíbles. "Ha gestado y traído al mundo a mis dos hijos y, hoy por hoy, aún agotado y herido, está alimentando de manera exclusiva a mi bebé, que crece sana y fuerte", escribía en su post.

Fernández concluye con una frase potente que nos guardamos: "Así que no me sentiré bella, pero me siento tremendamente poderosa y eso, en sí, es tremendamente bello".