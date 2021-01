22 ene 2021

No sé qué tienen las famosas, que son capaces de elevar una prenda al séptimo cielo de las adictas a la moda. Ya lo hizo Eugenia Silva con sus pantalones de efecto piel y Nuria Roca, con su original sudadera personalizada y ahora le ha tocado el turno a la influencer Rocío Osorno.

La sevillana no terminaba el año con muy buen pie tras el anuncio de su divorcio con Jacobo González-Robatto, senador de Vox por Andalucía, pero ha decidido poner al mal tiempo buena cara y centrarse en su trabajo y su familia. Así, se la puede ver en Instagram sonriente en una imagen en plena naturaleza presumiendo de hijo mayor, Jacobo, de dos años.

Pero, ¿qué es lo que más llama la atención de la imagen? ¿La cabecita de su hijo que casi no se aprecia? ¡No! Y espero que nos disculpes, Rocío, pero no hemos podido apartar la mirada de ese jersey que nos traslada a las montañas en las que vivía Heidi con su abuelo. Nos pusimos a investigar de dónde había salido esa prenda tan original y el perfil de Instagram ‘New in shops’ nos dio la respuesta.

Rocío Osorno con el jersey de la marca Vintage Supply. pinit

El jersey extragrande de punto con diseño de montaña es de la marca Vintage Supply y, aunque en su página web está agotado, podemos encontrarlo en Asos por 66,99 euros. La sevillana decidía lucirlo metido por dentro de unos vaqueros de talle alto, pero también puede llevarse por fuera del pantalón para mostrar su tamaño oversize, como ha elegido la influencer Olivia Grace Herring.

Rocío Osorno, con esa habilidad de mezclar prendas clásicas con otras más modernas, siempre nos da las claves para lucir espectacular en cualquier momento del día. Permaneceremos atentas a su timeline (y os lo contaremos).