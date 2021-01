26 ene 2021

Rocío Osorno y Mery Turiel nos han enseñado una prenda comodín que no creíamos necesitar, pero que ahora que la hemos descubierto ya está en nuestra 'wishlist'. Una camiseta que no te quitarás en todo lo que queda de invierno por lo gustosita y calentita que es y porque es perfecta para formar looks de básicos perfectos como este.

"Es perfecta para llevar debajo de jerséis en invierno porque no abulta nada, pero calienta. Yo siempre tenía el debate de qué ponerme debajo de los jerséis y esto me lo ha resuelto", escribía Mery Turiel junto a unas imágenes en la que luce la camiseta en cuestión. La influencer se refiere a un top de manga larga en suave cashmere ultraligero de modal con cuello barco de Intimissimi que está disponible en 13 colores.

Cuesta 29,90 euros y como ha explicado Rocío Osorno es un básico imprescindible que ella ha enseñado en un look con pantalones blancos: "Las camisetas de manga larga son mi prenda esencial del invierno tanto para llevarlas así como para llevar debajo de los jerséis y sudaderas. Hoy os he enseñado por stories estas de Intimissimi que además de favorecer un montón son de cashmere super calentitas y gustosas".

Desde tonos básicos como este marrón cámel que ha llevado Rocío, el negro, el blanco o el gris, hasta otros más llamativos como el rojo, el rosa o el aguamarina. Hay una camiseta para cada gusto o necesidad. Y aunque ahora son ideales para llevar debajo de prendas más abrigadas como una sobrecamisa o blazer, también lo son para primavera añadiéndola a tus jeans favoritos, por ejemplo. ¡Sienta de lujo!