4 ene 2021

En ocasiones, buscar inspiración a la hora de vestir puede ser un dilema ya que puedes encontrar propuestas muy atrevidas o inalcanzables. Por ello, si ya sabes cómo debes vestir el próximo año según tu signo del zodiaco y ya has fichado estos looks retro para la oficina y no te convencen, atenta a esta nueva propuesta. Un estilismo que le hemos fichado a Belén Hostalet y que demuestra que con básicos también se puede ir ideal y sofisticada.





Se trata de un outfit perfecto para invierno formado por cuatro básicos que todas tenemos en nuestro armario o que son muy, pero que muy fáciles de encontrar en el low cost. Belén Hostalet lució unos jeans de talle alto y pernera recta -el diseño que más favorece y que más se lleva hoy en día- en azul lavado, y los combinó con un jersey en color crudo. Dos prendas básicas que seguro que tú tienes similares o en colores diferentes.

Pero no solo eso, este look nos encanta también por la prenda exterior y el calzado escogido. Belén añadió un abrigo largo en color camel y unos botines negros de suela track. Otros dos productos que están muy de moda ahora y que los hemos visto hasta la saciedad. Fácil de copiar, ¿verdad? Pues hay más. El truco para dar ese toque sofisticado al estilismo es un gorro bucket que puedes comprar por muy poco en firmas como Primark, que tienen a al venta este modelo guateado por solo 6 euros. ¡Nos encanta!