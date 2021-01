30 ene 2021

Si hace unos días estábamos revisando sus faldas rebajadas, sus conjuntos de punto o sus sudaderas cómodas y estilosas para tarbajar en casa, hoy hemos puesto el foco en la nueva colección de Lefties. Más en concreto, en sus novedades de la semana que incluyen uno de esos vestidos con los que te entran ganas de primavera sí o sí. No es que nos haga falta mucho para que nos apetezca que llegue la estación más deseada del año, pero ya nos imaginamos con un vestido como este paseando bajo los rayos del sol. Una prenda cómoda, versátil y que estiliza la figura gracias a su cinturón estratégico y que, además de tener un precio imbatible, tiene uno de nuestros estampados favoritos: los lunares.

Vestido de la nueva colección de Lefties (19,99 euros). pinit

El vestido tiene un sencillo corte evasé, de manga larga, cuello caja y largo midi. Con dos aberturas laterales a la altura del muslo, tiene ese toque sexy que tanto nos gsuta. Pero además, su cinturón de la misma tela que puedes ajustar como quieras permite realzar la silueta y crear un efecto de cintura de avispa 100% varocedor. Hay disponibilidad para todas las tallas (ya sabemos que esto no es eterno), desde la S hasta la XL y pueeds encontrarlo tanto online como en tienda física. Su precio es de 19,99 euros, está confeccionado en viscosa y nailon y se puede lavar en la lavadora sin porblema.

Sus aberturas laterales y el cinturón del mismo tejido crean un efecto estilizador. pinit

¿Cómo combinarlo? Nos encanta con botines de estilo Chelsea o militares, pero cuando llegue el buen tiempo quedará ideal con unas zapatillas blancas. Además, si no eres muy amiga de los lunares, el mismo modelo de vestido está disponible con estampado de flores. Cuesta lo mismo y también está disponible en las mismas tallas. No te despistes porque este vestido promete convertirse en un éxito de ventas en breve. ¡Luego no digas que no te hemos avisado!