16 ene 2021

Compartir en google plus

A veces hay que tener un poco de paciencia pero, al final, surge algún que otro tesoro en las rebajas que acapara toda nuestra atención y con el que conviene hacerse cuanto antes porque es la pieza principal de un look impecable. Desde el abrigo que no vas a quitarte porque, además de básico es el más original que hemos visto en toda la temporada, hasta los estampados que sirven de clave para fusionar todos tus looks.

Una serie de piezas entre las que destaca por encima de todas la que hemos encontrado en Lefties. Se trata de unas faldas midi fruncidas en diversos estampados que, sin duda, tienen vocación todoterreno y un índice de éxito tan alto que dudamos de que puedas equivocarte con ninguna de ellas. Y por si eso no fuera suficiente, cuestan menos de 4 euros. Sí, has leído bien: 4.

La primera es este modelo con estampado floral en blanco y negro. Un diseño atemporal con un largo perfecto para llevar con botines y combinado con un jersey negro, respetando la sobriedad que exige un look de oficina, aunque también se le puede dar un giro más bohemio con una blusa en otro estampado de flores. Está disponible de la talla XS a la XL.

Sin embargo, si lo que buscas es una opción más sofisticada y colorida, con la que puedas jugar del día a la noche, esta versión en tonos morados es la indicada. La falda, estampada con microflores, tiene corte midi y una abertura lateral que puedes ajustar gracias a un cordón del mismo tejido. En la parte trasera de la cintura tiene una goma elástica que proporciona un mejor ajuste.

Para romper con la monotonía, esta otra versión está declinada en tonos marrones y un print de paisley, perfecta para llevarla con looks desenfadados en compañía de un par de botines elásticos de ante y una cazadora de efecto piel e inspiración motera. Sin duda es la que más éxito ha tenido ya que, ahora mismo, solo está disponible en la web de Lefties en tallas XS y L.

Así que estás avisada: si has podido ver todas las posibilidades que ofrece esta falda midi, no pierdas tiempo y hazte con una, o con las tres, porque están a punto de agotarse.