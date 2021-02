1 feb 2021

Adriana Abenia, que fue operada el pasado año de un bulto sospechoso en el pecho ya está más que recuperada y nos deleita en Instagram con fotos de su hija, su día a día y sus looks. Hoy vamos a hablar de esto último y es que Abenia nos ha sorprendido con un outfit que nos remonta a los años 20 británicos. Los fans de ‘Peaky Blinders’ ya sabréis de los que estamos hablando. Y es que la presentadora ha robado el abrigo a su marido Sergio Abad y se ha marcado un look de lo más estiloso.

La serie de Netflix, ambientada en la Inglaterra de 1920, muestra cómo se van creando bandas criminales al regreso de los soldados de la guerra. La protagonista es una de estas bandas de gánsters callejeros, a los que podemos ver siempre con sus trajes ajustados, chalecos, camisas, abrigos largos y gorras Gatsby Hatteras (o gorras de vendedor de periódicos). Pues bien, Abenia se ha marcado un ‘PeakyBlinders’ en toda regla, aunque el traje y la camisa se los ha dejado en el armario.

Podemos verla con un abrigo unisex (aunque en realidad pertenecía a su marido) de la marca Maison Honoré París, hecho en lana con doble botonadura, abertura en la espalda y cinturón extraíble. No es barato, pero con un poco de esfuerzo podrías hacerte con él por 250 euros.

Abrigo unisex de la marca Maison Honoré París. Precio 250 euros.

Combina su abrigo con el botín Alaska de la marca Noa Harmon en color blanco y con suela con cerco de remaches y tacón de 5,5 centímetros (69 euros). Completa el look seriéfilo con un gorro Baker Boy de cuadros que no es exactamente como los que lucen los protagonistas de la serie, pero que se le parece mucho. No sabemos de dónde ha sacado esa gorra, pero aquí tienes dos ideas muy parecidas, por si te atreves a emularla:

Gorro Brood Snap Cap, de Zalando. Estampado de espiga. Precio actual: 38,95 euros.

Boina, de H&M. Forrada de color oscuro. Precio actual: 12,99 euros.

Está claro que, con un poco de imaginación y un poco más de estilo, puedes crear looks estilosos y cómodos. Así que ya lo sabes, sigue los pasos de Adriana, abre el armario de tu chico y juega a combinar sus prendas con las tuyas, puede que los resultados te sorprendan.