14 ago 2018

Adriana Abenia es una de las famosas nacionales más generosas en sus redes sociales. La presentadora, que la semana pasada se lamentaba de lo poco que le dejaba dormir su hija, ahora ha dado detalles de cómo fue ese parto, del que ha pasado apenas un mes.

"Desde el cuarto mes me pinché una medicación, porque tuve un problema de coagulación de la sangre... Mi angustia era que la medicación no deja que te pongan la epidural si no pasan 12 horas desde la última inyección y me de daba pánico parir a pelo, sin la epidural", comienza su relato Abenia en su cuenta de Instagram.

Lo ha hecho a través de Instagram TV. Ahí, continúa: "Me programaron el parto y el día del nacimiento de Luna me pusieron medicación porque no había contracciones. Eso hizo que me pusieron una especie de tampón para que dilatara... Al día siguiente me introdujeron la oxitocina para provocar las contracciones que se dan cuando se rompe la bolsa".

Tuve que ponerme a cuatro patas porque Luna no quería salir todavía"

"Lo hicieron con un 'ganchito enorme' y de repente empezó a salir mucho líquido, como una cascada. Ahí supe que no había vuelta atrás", explica antes de pasar al capítulo de los dolores: "Al cabo del rato comencé a sentir un dolor de regla no muy fuerte. Mi madre me pidió que no me pusiera la epidural hasta el último momento y yo empecé a mandar a todos a la porra porque no quería sentir dolor".

"Cuando me pusieron la epidural dejé de sentir todo. Eso sí, tuve que ponerme a cuatro patas porque Luna no quería salir todavía. Mi miedo era tener que someterme a la cesárea, pero al final salió todo fue genial", prosigue con el relato de su experiencia en el parto.

"Cuando Sergio entró vi que él lloraba y era porque se empezaba a ver la cabecita. No tengo la sensación de que fuera una operación, porque había una ventana de cara al bosque y me trataron súper bien y Sergio estaba ahí conmigo, pese a que es un 'cagao'", revela cómo se sintió su marido, Sergio Abad.

Y remata: "Dar a luz es lo más maravilloso pero no es nada bello, porque menos salchichones sale de todo. Es indescriptible cuando te ponen a tu hija sobre el pecho. Estaba temblando de la emoción y por fin pude hacer mi piel a piel. No lo puedo contar, hay que vivirlo".

Más noticias de Adriana Abenia...

- La tripa de Adriana Abenia 12 días después de dar a luz

- Adriana Abenia ya es mamá

- El desnudo integral de Adriana Abenia en la ducha

¿Sabías que Adriana Abenia es Cáncer? Consulta su horóscopo