1 feb 2021

Si estás buscando un bolso para tus looks del 2021, que sea muy original, pero que puedas ponerte con todo y que, además sea súper tendencia, bienvenida, tenemos una opción que te va a encantar. Sabemos que se llevan los shopper acolchados, pero en las redes sociales hay un modelo de lujo que se ha convertido en el absoluto protagonista. Se trata de un modelo arrugado de Bottega Veneta, que por supuesto, ya ha llegado al low cost y ya hemos fichado en H&M.

Hablamos del ya icónico bolso alargado y arrugado que lleva como detalle característico una cadena gruesa dorada como asa. Está disponible en un sinfín de colores que van desde los básicos beige, camel o negro, hasta colores llamativos como el verde, el naranja o morado. Una joya que ha revolucionado en mundo del street style y que numerosas influencers ya han lucido en redes convirtiéndolo en súper tendecia, ¿La mala notica? Su precio estratosférico: 2.900 euros.Una cifra imposible que el resto de mortales no se puede permitir.

El bolso de Bottega Veneta. pinit

Sin embargo, siempre hay una opción barata para copiar estos bolsos de lujo que tanto triunfan. Las firmas low cost siempre se ponen manos a la obra para cumplir con nuestros deseos y sacan a la venta modelos casi idénticos y este bolso de Bottega Ventea no podía ser menos. Y ha sido H&M quien se ha atrevido con un diseño que puedes comprar por tan solo 24,99 euros. Se trata de uno disponible en color beige oscuro y negro que tiene ese efecto arrugado -en esta ocasión más leve- y que también lleva una cadena dorada como asa, pero con los eslabones más finos.

¿No está mal verdad? ¡Es perfecto! Y además es un diseño muy ponible, que pega con todo y que subirá el nivel de tus looks. Y por supuesto, tiene un tamaño perfecto, ya que no es tan pequeño como para que no quepa casi nada, pero tampoco demasiado grande como para no encontrar las cosas. ¡Lo queremos!