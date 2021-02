1 feb 2021

La tendencia de la sobrecamisa no parece tener fin y ahora es Massimo Dutti quien la incluye en su catálogo con tres propuestas que tu también vas a querer ponerte. Por su diseño, por sus colores y porque es una prenda que no puede faltar en tu armario y al igual que era una suma imprescindible en nuestros estilismos de invierno es perfecta para nuestros looks de entretiempo.

La firma ha apostado por el blanco, el caqui y el beige para sumarse a la tendencia de la sobrecamisa, tres apuestas que combinan a la perfección con nuestros estilismos más claros o con aquellos que apuestan por los jeans y los contrastes.

Si tenemos que elegir nuestra favorita es esta sobrecamisa blanca confeccionada al 100% en algodón, de corte recto, cuello clásico y cierre frontal de botones a contraste. Con dos bolsillos de parche y solapa con botón en la pechera, tiene un precio de 49,95 euros y está disponible en las tallas S, M y L.

La apuesta caqui de la firma tampoco tiene desperdicio, especialmente en los looks más casual. Confeccionada en tejido 100% algodón, viene con cuello clásico, dos bolsillos laterales de plastrón y cuello clásico. Con cierre de botones frontal ocultos por tapeta y bajo asimétrico, cuesta 49,95 euros y está disponible en las tallas S, M y L.

Por último, la versión más elegante de esta prenda es esta sobrecamisa de ante con cinturón a tono en beige confeccionada en piel ovina. Con cierre mediante botones tipo snap, cuello clásico, puños abotonados y bajo redondeado con aberturas laterales, podemos encontrarla en las tallas S, M y L por 249 euros.