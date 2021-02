1 feb 2021

Que las sudaderas son una prenda que no puede faltar en tu armario es algo que todas sabemos desde hace meses. Pero si lo que queremos es ser prácticas a la hora de apuntarnos a esta tendencia que no entiende de estilos lo que necesitamos es su versión más cómoda y ponible. Porque el básico que no puede faltar en tu armario y vas a ponerte con todo es la sudadera negra con cremallera. Y las firmas de moda lo saben bien porque han incluido varias en sus últimas colecciones.

Gracias a su color, la sudadera negra con cremallera es esa prenda a la que puedes recurrir con cualquier estilismo cuando la temperatura lo exija. Porque combina con todo y porque además es ideal para las más calurosas, gracias a la posibilidad de llevarla abrochada o no, dependiendo de las circunstancias.

Una de las últimas en llegar a las tiendas es esta sudadera cropped de Zara con cuello subido y mangas largas con hombros caídos. Confeccionada con al menos un 75% de algodón orgánico, viene con cierre frontal con cremallera metálica y cuesta 15,95 euros. Está disponible en las tallas S, M y L.

Para aquellas que busquen un estilismo más deportivo y ajustado, esta sudadera técnica negra de Zara con cuello subido y mangas largas acabadas en mitón es ideal. Tiene el cierre de cremallera a tono, está confeccionada con al menos un 75% de poliamida reciclada y cuesta 25,95 euros. Podemos encontrarla en las tallas XS-S y M-L.

Y para aquellas que prefieran las prendas oversize, acaba de llegar al catálogo de Stradivarius esta sudadera con capucha ajustable con cordones, mangas largas acabadas en puño elástico y bolsillos en delantero. Con cierre frontal de cremallera metálica de doble recorrido, cuesta 25,99 euros y está disponible entre las tallas XS y L.

Por último, también en Stradivarius, hemos encontrado esta sudadera negra con cierre frontal de cremallera a tono. Con capucha, puños elásticos y bolsillos frontales tipo canguro, tiene un precio de 17,99 euros y está disponible en las tallas S, M y L.